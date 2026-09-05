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आज का शब्द: नृप और राहुल शिवाय की कविता- क्यों न बोलें ये व्यथाएँ

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- नृप, जिसका अर्थ है- राजा। प्रस्तुत है राहुल शिवाय की कविता- क्यों न बोलें ये व्यथाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूल जाओ प्राण तज दो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों न बोलें ये व्यथाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हमेशा ही सहेजा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नग्न होकर वह पड़ा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिद्ध नर के सामने बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मान माँसल चीथड़ा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह पर ज्यों चल रही हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाग-सी अब भी भुजाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
था यही अपराध तन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी को भा गया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेलने की चीज थी जो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेलकर छोड़ा गया था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
है हुआ अभियोग तन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औ घृणा करती दिशाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँडवी आक्रोश भी जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यस्त है सबकुछ भुलाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नृप बना धृतराष्ट्र सम जब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है सभा चुप, सिर झुकाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हस्तिनापुर लिख रहा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण बिन जब विवशताएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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