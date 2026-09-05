आज का शब्द: नृप और राहुल शिवाय की कविता- क्यों न बोलें ये व्यथाएँ

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- नृप, जिसका अर्थ है- राजा। प्रस्तुत है राहुल शिवाय की कविता- क्यों न बोलें ये व्यथाएँ



झूल जाओ प्राण तज दो

क्यों न बोलें ये व्यथाएँ



जो हमेशा ही सहेजा

नग्न होकर वह पड़ा था

गिद्ध नर के सामने बस

मान माँसल चीथड़ा था



देह पर ज्यों चल रही हैं

नाग-सी अब भी भुजाएँ



था यही अपराध तन का

वह किसी को भा गया था

खेलने की चीज थी जो

खेलकर छोड़ा गया था



है हुआ अभियोग तन पर

औ घृणा करती दिशाएँ



पाँडवी आक्रोश भी जब

व्यस्त है सबकुछ भुलाकर

नृप बना धृतराष्ट्र सम जब

है सभा चुप, सिर झुकाकर



हस्तिनापुर लिख रहा है

कृष्ण बिन जब विवशताएँ



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26 minutes ago