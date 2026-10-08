ऐन पैट्रिशिया कार्सन: प्राचीन यूनानी साहित्य और आधुनिक दुनिया के बीच अनूठा संवाद रचने वाली कवयित्री

कनाडाई कवयित्री, निबंधकार, अनुवादक और क्लासिसिस्ट ऐन पैट्रिशिया कार्सन को 2026 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी ऐसी रचनात्मक दुनिया के लिए मिला है, जिसमें प्राचीन शास्त्रीय परंपरा और समकालीन साहित्य का अनूठा मेल दिखाई देता है। नोबेल समिति के अनुसार, कार्सन को यह पुरस्कार “उनकी साहसिक और कल्पनाशील रचनाओं के लिए, जिन्होंने शास्त्रीय परंपरा के साथ एक चंचल संवाद करते हुए समकालीन साहित्य के लिए नए रूपों का सृजन किया है” के लिए दिया गया है।

21 जून 1950 को टोरंटो में जन्मीं कार्सन का बचपन कनाडा के कई छोटे शहरों में बीता। उनके पिता बैंकर थे। हाई स्कूल के दिनों में उनके एक लैटिन शिक्षक ने उन्हें प्राचीन यूनानी भाषा और संस्कृति से परिचित कराया। यही परिचय आगे चलकर उनके पूरे साहित्यिक जीवन की बुनियाद बना। कार्सन ने टोरंटो विश्वविद्यालय के सेंट माइकल्स कॉलेज से पढ़ाई शुरु की, हालांकि पाठ्यक्रम की सीमाओं से असहज होकर उन्होंने दो बार पढ़ाई छोड़ी। कुछ समय उन्होंने ग्राफिक आर्ट्स की दुनिया में भी बिताया। बाद में वे विश्वविद्यालय लौटीं और 1974 में स्नातक, 1975 में परास्नातक और 1981 में पीएचडी की उपाधि हासिल की। उन्होंने सेंट एंड्रयूज़ विश्वविद्यालय में यूनानी छंदशास्त्र और यूनानी पाठ-समीक्षा का भी अध्ययन किया।



प्राचीन यूनान से आधुनिक साहित्य तक क्लासिक्स की विद्वान के रूप में प्रशिक्षित कार्सन की रुचि केवल प्राचीन साहित्य तक सीमित नहीं रही। तुलनात्मक साहित्य, मानवविज्ञान, इतिहास और कला से लेकर आधुनिक कविता और दर्शन तक उनके लेखन में अनेक क्षेत्रों की छाप दिखाई देती है। वे अपने लेखन में प्राचीन यूनानी और लैटिन साहित्य को बार-बार नए संदर्भों में लेकर आती हैं। एस्किलस, यूरिपिडीज़, सोफोक्लीज़, होमर, सैफो और थ्यूसीडिडीज़ जैसे प्राचीन लेखकों के साथ-साथ एमिली डिकिन्सन, एमिली ब्रॉन्टे, पॉल सेलान, फ्रांज़ काफ्का, जॉन कीट्स, वर्जीनिया वूल्फ, सिमोन वेल और अन्य आधुनिक लेखकों-विचारकों की उपस्थिति भी उनकी रचनाओं में दिखाई देती है। उनकी ख़ासियत यह है कि वे कविता, निबंध, गद्य, आलोचना, अनुवाद, नाटकीय संवाद, कथा और गैर-कथा के बीच की पारंपरिक सीमाओं को सहजता से तोड़ती हैं। उनकी कई किताबें एक साथ कई साहित्यिक विधाओं का रूप लेती हैं।



‘Eros the Bittersweet’ से मिली पहचान कार्सन की पहली आलोचनात्मक पुस्तक Eros the Bittersweet 1986 में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने प्रेम और इच्छा को सुख और पीड़ा के एक साथ मौजूद रहने वाले अनुभव के रूप में देखा। पुस्तक में सैफो के रचे शब्द ‘glukupikron’ यानी ‘कड़वा-मीठा’ की अवधारणा के माध्यम से इच्छा और प्रेम की जटिलता पर विचार किया गया है। यह पुस्तक मूल रूप से उनके 1981 के डॉक्टोरल शोध पर आधारित थी। आगे चलकर इसी किताब ने उनके उस साहित्यिक अंदाज की नींव रखी, जिसमें वे अपने लेखन को शास्त्रीय यूनानी साहित्य की संरचनाओं और विचारों से जोड़ती हैं। समय के साथ Eros the Bittersweet को व्यापक साहित्यिक मान्यता मिली और 1999 में इसे 20वीं सदी की 100 सर्वश्रेष्ठ गैर-कथा पुस्तकों की Modern Library Reader's List में भी जगह मिली।

उनकी 2000 में प्रकाशित पुस्तक Men in the Off Hours कविता, गद्य-निबंध, स्मृति-लेख, संवाद, पटकथा और प्राचीन यूनानी-लैटिन साहित्य के अनुवाद जैसी विभिन्न विधाओं को एक साथ लेकर चलती है। यह उनकी पहले की लंबी कविताओं वाली शैली से भी अलग प्रयोग था।



कविता और अनुवाद के बीच भी सक्रिय रहीं कार्सन ने प्राचीन यूनानी त्रासदियों के कई महत्वपूर्ण अनुवाद किए। उन्होंने एस्किलस के Agamemnon, सोफोक्लीज़ की Antigone और Electra तथा यूरिपिडीज़ की Alcestis, Hecuba, Herakles, Hippolytus, Iphigenia in Tauris, Orestes और The Bacchae का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। सैफो की कविताओं का भी उन्होंने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। उनका अनुवाद कार्य केवल भाषा बदलने तक सीमित नहीं रहा। 2009 की उनकी पुस्तक An Oresteia में एस्किलस के Agamemnon, सोफोक्लीज़ के Electra और यूरिपिडीज़ के Orestes को एक साथ प्रस्तुत किया गया। इस काम के लिए उन्हें 2010 में PEN Award for Poetry in Translation मिला।



पुरस्कारों से भरा रहा साहित्यिक सफर कार्सन को अपने लंबे साहित्यिक करियर में अनेक प्रतिष्ठित सम्मान मिले। उनकी शुरुआती पुस्तक Canicula di Anna को 1984 में ही पहला साहित्यिक पुरस्कार मिला था। आगे चलकर उन्हें लैनन लिटरेरी अवॉर्ड, रॉकफेलर बेलाजियो सेंटर फेलोशिप, गुगेनहाइम फेलोशिप और 2000 में प्रतिष्ठित मैकआर्थर फेलोशिप मिली, जिसे आम तौर पर ‘जीनियस ग्रांट’ के नाम से जाना जाता है। वे नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवॉर्ड के लिए तीन बार शॉर्टलिस्ट हुईं। 2001 में The Beauty of the Husband के लिए उन्हें टी. एस. एलियट पुरस्कार मिला और वे यह सम्मान पाने वाली पहली महिला बनीं। 2001 में ही Men in the Off Hours के लिए वे पहली ग्रिफिन पोएट्री प्राइज विजेता बनीं और 2013 में Red Doc> के लिए दूसरी बार यह पुरस्कार जीतने वाली पहली कवयित्री भी रहीं। 2005 में उन्हें कनाडा के सर्वोच्च सम्मानों में से एक Order of Canada का सदस्य नियुक्त किया गया। 2020 में उन्हें साहित्य के लिए Princess of Asturias Award मिला, जबकि 2021 में उन्होंने PEN/Nabokov Award for Achievement in International Literature जीता। इसी दौरान उन्हें Norma Jeane Baker of Troy के लिए कनाडा का Governor General's Award भी मिला।



विश्वविद्यालयों में पढ़ाया प्राचीन साहित्य कार्सन का अध्यापन करियर भी उनके लेखन जितना ही विविध रहा। उन्होंने 1979 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी में क्लासिक्स पढ़ाना शुरू किया। इसके बाद वे प्रिंसटन विश्वविद्यालय से जुड़ीं और आगे चलकर एमोरी विश्वविद्यालय, मैकगिल विश्वविद्यालय, मिशिगन विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, कॉर्नेल, स्टैनफोर्ड और बार्ड कॉलेज जैसे संस्थानों में पढ़ाया। 2003 से 2009 तक उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय में Classical Studies, Comparative Literature तथा English Language and Literature की प्रोफेसर के रूप में काम किया। 2009 में वे न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के Creative Writing Program से Distinguished Poet-in-Residence और Visiting Professor के तौर पर जुड़ीं।



साहित्य की सीमाओं को लगातार तोड़ा कार्सन का लेखन किसी एक साहित्यिक विधा में बंधा हुआ नहीं है। उनकी रचनाओं में कविता और आलोचना के साथ दर्शन, इतिहास, मिथक, प्राचीन साहित्य और निजी अनुभव आपस में जुड़ते हैं। 2012 में टोरंटो विश्वविद्यालय के पीएचडी दीक्षांत समारोह में उन्होंने विभिन्न विषयों पर छोटी कविताओं के रूप में ‘short talks’ भी प्रस्तुत किए। 2011 में उन्होंने लंदन के Bush Theatre की Sixty Six Books परियोजना के लिए बाइबल की Epistle of Jude से प्रेरित रचना भी लिखी। 2022 में वे Royal Society of Literature की International Writer चुनी गईं। 2023 में उन्हें Classical Association की मानद अध्यक्ष बनाया गया। उन्हें विश्व की भाषाओं और संस्कृतियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए Vigdís Prize भी मिला।



नोबेल तक पहुंची एक अलग साहित्यिक आवाज़ नोबेल पुरस्कार मिलने से पहले भी कार्सन को लंबे समय से साहित्य के इस सबसे प्रतिष्ठित सम्मान की संभावित दावेदारों में गिना जाता रहा था। उनकी पहचान ऐसी लेखिका के रूप में बनी, जिन्होंने प्राचीन यूनानी साहित्य और आधुनिक जीवन के बीच एक नया साहित्यिक संवाद स्थापित किया। उनका लेखन प्रेम, इच्छा, स्मृति, मृत्यु, अकेलेपन और मानवीय संबंधों जैसे विषयों को शास्त्रीय साहित्य, दर्शन और आधुनिक संवेदना के साथ जोड़ता है। यही प्रयोगधर्मिता उन्हें समकालीन विश्व साहित्य की विशिष्ट आवाज बनाती है। 2026 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसी विशिष्ट रचनात्मकता की अंतरराष्ट्रीय मान्यता है। ऐन कार्सन की साहित्यिक यात्रा यह दिखाती है कि हजारों वर्ष पुरानी यूनानी कविता और आज की आधुनिक दुनिया के बीच भी एक जीवंत संवाद संभव है और साहित्य उस संवाद को नए रूप दे सकता है।

1901 से दिया जा रहा साहित्य में नोबेल पुरस्कार साहित्य में नोबेल पुरस्कार द स्वीडिश एकेडमी की ओर से दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 में हुई थी। तब से लेकर 2025 तक 118 बार कुल 122 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। सम्मान पाने वालों में 18 महिलाएं भी शामिल हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार केवल चार बार (1904, 1917, 1966 और 1974) दो विजेताओं के बीच साझा किया गया है।

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