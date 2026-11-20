जिस नजर ने हमको आज दरकिनार है।

यकीनन, ये दीवार गिर जायेगी एक दिन।

ये ख़ामोशी जरुर गुनगुनायेगी एक दिन।।



जिस नजर ने हमको आज दरकिनार है।

वो ही नजर बज़्म में बुलायेगी एक दिन।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले