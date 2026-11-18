तपते लब , खाली जाम याद कीजिए।।

वो सहर, वो ढलती शाम याद कीजिए।

तपते लब , खाली जाम याद कीजिए।।



अपने माज़ी में झांक कर देखिए जरा।

हां, वो तहरीर वो पैग़ाम याद कीजिए।।

-यूनुस खान

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2 घंटे पहले