यहां तो फूलों संग खार फलते हैं।।

चलो दरिया के उस पार चलते हैं।

यहां तो फूलों संग खार फलते हैं।।



अजीब सी बेचैनी है इस दयार में।

हां जानिब-ए-दर-ए-यार चलते हैं।।

-यूनुस खान

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1 hour ago