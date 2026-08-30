कभी कुरबत थी, जिन ठिकानों से।
मैं अब बहुत दूर हूं, उन मकानों से।।
ये सन्नाटे, ये ख़ामोशी,छोड़ दूं कैसे।
जीना सीखा है मैंने, इन वीरानों से।।
ऐ साकी,बता मुझे क्या हो गया है।
प्यास बुझती नहीं , इन पैमानों से।।
बदले हुए निजाम से , मजबूर हुए।
वर्ना दूर कब थे , इन मयखानों से।।
ये सोचकर , क़ैद हो गया हूं घर में।
कौन बात करें , इन बदजुबानों से।।
मैं मान गया, मगर दिल नहीं माना।
कब तक, इसे बहलाऊं बहानों से।।
-यूनुस खान
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