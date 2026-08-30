कभी कुरबत थी

कभी कुरबत थी, जिन ठिकानों से।

मैं अब बहुत दूर हूं, उन मकानों से।।



ये सन्नाटे, ये ख़ामोशी,छोड़ दूं कैसे।

जीना सीखा है मैंने, इन वीरानों से।।



ऐ साकी,बता मुझे क्या हो गया है।

प्यास बुझती नहीं , इन पैमानों से।।



बदले हुए निजाम से , मजबूर हुए।

वर्ना दूर कब थे , इन मयखानों से।।



ये सोचकर , क़ैद हो गया हूं घर में।

कौन बात करें , इन बदजुबानों से।।



मैं मान गया, मगर दिल नहीं माना।

कब तक, इसे बहलाऊं बहानों से।।

-यूनुस खान

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

50 minutes ago