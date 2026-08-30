आंगन अब सहरा हुआ जाता है।।

जख़्म, और गहरा हुआ जाता है।

दवाओं पर, पहरा हुआ जाता है।।



ऐ अब्र , मेरे आंगन भी तो बरस।

आंगन अब सहरा हुआ जाता है।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले