ग़मजदा हैं तो

ग़मजदा हैं, तो खुश नजर आयें कैसे।

हम अपने अहद से मुकर जाएं कैसे।।



खुद को समेटने का हुनर , जानते हैं।

फिर , सर-ए-बज़्म बिखर जाएं कैसे।।



- यूनुस खान

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3 घंटे पहले