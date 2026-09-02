देखकर

हर सिम्त, काले बादल छाते देखकर।

छत याद आयी,बरसती रातें देखकर।।



राब्ता फिर से कायम हो, मुश्किल है।

ये ही लगता है, उसकी बातें देखकर।।

-यूनुस खान

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एक घंटा पहले