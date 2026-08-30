कौन जाने है ये कैफियत सदाओं की।।

बेसबब नहीं है,ये उदासी फ़ज़ाओं की।

बदली हुई है , आज रंगत हवाओं की।।



अब ना वो शोर है,ना ही कशिश है वो।

कौन जाने है ये कैफियत सदाओं की।।

-यूनुस खान

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54 मिनट पहले