मुक़द्दर बनेगा ख़ुदा के करम से

मुक़द्दर बनेगा ख़ुदा के करम से

मिलेगी वफ़ा तो मुझे भी सनम से

-विवेक 'शाय' बुलंदशहरी

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

2 घंटे पहले