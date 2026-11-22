ये चाहत बस अधूरी चाहत है।

रास्ते हैं कई सामने मगर किसे चुन रहा हूँ

अंधेरा कमरा चार दिवारी और इन हवाओं को सुन रहा हूँ

एक किताब पड़ी है सामने ख्याल जहन में बुन रहा हूँ

खोलकर पन्ना आखिरी लिखावट ख़ुद की सुन रहा हूँ

बुन रहा हूं ख्याल कभी जो सच होने की चाहत है

खाली घर है बंद कमरे और इस कमरे में दिल की आहत है

किस देर देखते रहें इन दीवारों को?

हमें तो तुम्हे देखने की आदत है

आओ सब कुछ सौंप दो मुझे तुम

बस यही रब से इकलौती इबादत

है चाहत के तुम मेरी हो जाओ

ये चाहत बस अधूरी चाहत है।

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एक घंटा पहले