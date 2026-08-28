घर में कार है फिर बहू कार क्यों नहीं चला रही है

घर में कार है फिर बहू कार क्यों नहीं चला रही है

घर की बेटियां कार चलाकर लॉन्ग ड्राइव पर क्यों नहीं जा रही है

घर में कार खड़ी है फिर आप टैक्सी से बाहर क्यों जा रहे हैं

घर में कार खड़ी है फिर आप बाहर से ड्राइवर को बुलाकर अपनी कार क्यों चलवा रहे हैं

आज बड़े शहरों में घर की बहू बेटियां सड़कों पर खुद कार चला रही है

आज बहू बेटियों के कार चलाने से घर के कामकाज में मदद मिल रही है

बहू बेटियों द्वारा कार चलाने से आजकल कई काम आसान हो गए हैं

अब बहू बेटियां अपनी कार से आसानी से इधर-उधर जा रही है

आज कार चलाने से बहू बेटियों में अलग आत्मविश्वास झलक रहा है

बहू बेटियों के कार चलाने से आज घर परिवार में खुशियों का माहौल दिख रहा है

आज बहू बेटियों को कार चलाना सिखा दीजिए

बहू बेटियों को आज कार चला कर इधर-उधर जाने की आदत डाल दीजिए

कार चलाना आज स्टेटस सिंबल नहीं जीवन की आवश्यकता हो गया है

खुद कार चलाने से आज जीवन की हर राह सुगम नजर आती हैं

घर में कार है तो आज से ही बहू बेटियों को कार चलाना सिखा दीजिए

फिर बहू बेटियों के साथ कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव का आनंद लीजिए

-वीरेश दत्त माथुर

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

23 मिनट पहले