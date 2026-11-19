जा ढूंढ ले जमाने को तू तेरी सितम जहाँ तक है

जा ढूंढ ले जमाने को तू तेरी सितम जहाँ तक है

तू लौट कर आएगी मेरे पास क्योंकि

मैं कल भी तेरा था और आज भी

-कुमार विरेंद्र

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एक घंटा पहले