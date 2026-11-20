कविता-मन अंधियारा मिटा नहीं।।

आ के दिवाली चली गई पर,

कूड़ा-कचरा हटा नहीं।।

जगमग जगमग दीप जले पर,

मन अंधियारा मिटा नहीं।।

लाख जला लो दिये,फूँक दो

पैसे शान-दिखावे में।

संस्कार जो नहीं तो क्या है,

जीते रहो छलावे में।

जगर-मगर घर खूब हुआ पर,

कलुष हृदय का छँटा नहीं।।

जगमग जगमग दीप जले पर,

मन अंधियारा मिटा नहीं।।

आतिशबाजी खूब छुड़ाई,

दीपावली मनाने में।

नए-नए कपड़े पहने तो,

बढ़ गई शान जमाने में।

लेकिन फितरत बदल सके ना,

बेहूदापन घटा नहीं।।

जगमग जगमग दीप जले पर,

मन अंधियारा मिटा नहीं।।

ऐसे मूरख लोगों का यह,

धरती भार उठाती है।

इनको पैदा करके धरती,

मन ही मन पछताती है।

जीवन पाया पर जीने का,

तौर तरीका पता नहीं।

जगमग जगमग दीप जले पर,

मन अंधियारा मिटा नहीं।।

-विनीत श्रीवास्तव

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एक घंटा पहले