इस सावन क्या कह पाओगी?

इस सावन क्या कह पाओगी?



जो न कही है, तुमने अब तक;

इस सावन क्या कह पाओगी? (1)



होंठ सिले हैं, लाज के मारे;

अँखियों की भाषा, पढ़ पाओगी? (2)



झुट्ठी-मुट्ठी, कुछ भी कह लो;

क्या मेरे बिन, रह पाओगी? (3)



दिल में है जो, जुबां से कह दो;

कब तक खुद को, भरमाओगी। (4)



कजरी, ठुमरी बहुत गा चुकी

गीत प्यार के, कब गाओगी? (5)



तुम मेरी, आँखों में देखो;

अपनी ही, सूरत पाओगी। (6)



वक्त फिसलता, रेत के मानिंद;

फिर एक दिन, तुम पछताओगी। (7)



बांध के रखा है, नयनों को;

खूब बरसेंगें, जब तुम जाओगी। (8)



सांझ-रात को, खूब भटक लो;

सुबह, 'सूरज' तक आओगी। (9)



विनय सिंह बैस 'सूरज'

जो न कही है, तुमने अब तक;

इस सावन क्या कह पाओगी? (1)



होंठ सिले हैं, लाज के मारे;

अँखियों की भाषा, पढ़ पाओगी? (2)



झुट्ठी-मुट्ठी, कुछ भी कह लो;

क्या मेरे बिन, रह पाओगी? (3)



दिल में है जो, जुबां से कह दो;

कब तक खुद को, भरमाओगी। (4)



कजरी, ठुमरी बहुत गा चुकी

गीत प्यार के, कब गाओगी? (5)



तुम मेरी, आँखों में देखो;

अपनी ही, सूरत पाओगी। (6)



वक्त फिसलता, रेत के मानिंद;

फिर एक दिन, तुम पछताओगी। (7)



बांध के रखा है, नयनों को;

खूब बरसेंगें, जब तुम जाओगी। (8)



सांझ-रात को, खूब भटक लो;

सुबह, 'सूरज' तक आओगी। (9)



विनय सिंह बैस 'सूरज'

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2 घंटे पहले