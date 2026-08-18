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इस सावन क्या कह पाओगी?

Vinay Singh

Vinay Singh

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                            इस सावन क्या कह पाओगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो न कही है, तुमने अब तक;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सावन क्या कह पाओगी? (1)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठ सिले हैं, लाज के मारे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँखियों की भाषा, पढ़ पाओगी? (2)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुट्ठी-मुट्ठी, कुछ भी कह लो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरे बिन, रह पाओगी? (3)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में है जो, जुबां से कह दो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक खुद को, भरमाओगी। (4)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कजरी, ठुमरी बहुत गा चुकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत प्यार के, कब गाओगी? (5)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी, आँखों में देखो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही, सूरत पाओगी। (6)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त फिसलता, रेत के मानिंद;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन, तुम पछताओगी। (7)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांध के रखा है, नयनों को;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूब बरसेंगें, जब तुम जाओगी। (8)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांझ-रात को, खूब भटक लो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह, 'सूरज' तक आओगी। (9)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनय सिंह बैस 'सूरज'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो न कही है, तुमने अब तक;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस सावन क्या कह पाओगी? (1)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
होंठ सिले हैं, लाज के मारे;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँखियों की भाषा, पढ़ पाओगी? (2)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झुट्ठी-मुट्ठी, कुछ भी कह लो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरे बिन, रह पाओगी? (3)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में है जो, जुबां से कह दो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब तक खुद को, भरमाओगी। (4)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कजरी, ठुमरी बहुत गा चुकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीत प्यार के, कब गाओगी? (5)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरी, आँखों में देखो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही, सूरत पाओगी। (6)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त फिसलता, रेत के मानिंद;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर एक दिन, तुम पछताओगी। (7)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बांध के रखा है, नयनों को;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूब बरसेंगें, जब तुम जाओगी। (8)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांझ-रात को, खूब भटक लो;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह, 'सूरज' तक आओगी। (9)
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विनय सिंह बैस 'सूरज'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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