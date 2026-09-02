हवाओं के संग बह जाता हूं।
संघर्ष तूफानों से कर जाता हूं।
बस हार हार कर जीत गया हूं,
ए जीवन तुझसे रूठ गया हूं।
राहें मंजिल पग पग जाता हूं,
ये शाम ढले तो घर आता हूं।
थकती नींदों में डूब गया हूं,
ए जीवन तुझसे रूठ गया हूं।
सेवा सेवा में यूं रम जाता हूं,
दुनिया जीवंत किए जाता हूं।
मैं धूप छांव में भीग गया हूं ,
ए जीवन तुझसे रूठ गया हूं।
जन जन में मुश्किल पाता हूं,
मैं देख गरीबी हिल जाता हूं।
जग की आहों में टूट गया हूं,
ए जीवन तुझसे रूठ गया हूं।
- विनय कुमार पाण्डेय "अजय"
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46 मिनट पहले
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