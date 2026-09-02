ए जीवन तुझसे रूठ गया हूं

हवाओं के संग बह जाता हूं।

संघर्ष तूफानों से कर जाता हूं।

बस हार हार कर जीत गया हूं,

ए जीवन तुझसे रूठ गया हूं।



राहें मंजिल पग पग जाता हूं,

ये शाम ढले तो घर आता हूं।

थकती नींदों में डूब गया हूं,

ए जीवन तुझसे रूठ गया हूं।



सेवा सेवा में यूं रम जाता हूं,

दुनिया जीवंत किए जाता हूं।

मैं धूप छांव में भीग गया हूं ,

ए जीवन तुझसे रूठ गया हूं।



जन जन में मुश्किल पाता हूं,

मैं देख गरीबी हिल जाता हूं।

जग की आहों में टूट गया हूं,

ए जीवन तुझसे रूठ गया हूं।

- विनय कुमार पाण्डेय "अजय"



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46 मिनट पहले