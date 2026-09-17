श्रमिक दान

हथौड़ा

कचिया

खुरपी

कुदाल

करनी-वसूला

दैनिक देहाडी पर खटता आदमी

श्रम की भेंट

इन सब के बीच परिक्रमा करने वाला

मजूर ही ईश्वर के घर तक जोड़ने वाला

रास्ता बनाता है

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

25 मिनट पहले