फिर भी बेचारे 'मास्टर' जी, स्वगणना में चकराएं॥

की ' जी मोबाइल हाथ में घर-घर रहे मँडराय॥

घर-घर रहे मँडराय, मोबाइल में नेट न आए।

भरा फ़ॉर्म जब बैक होय, सर्वर दिए

रुलाए॥

सर्वर दिए रुलाए, कि रात भर नींद न आए।

एसडीएम-तहसीलदार साहब, कर न दें कार्रवाई—

यही डर सताए, हर पल दिल धड़काए।

दफ़्तर से जब फ़ोन बजे, 'मास्टर' जी घबराएं—

कहाँ अटका है काम आज, यह कैसे बतलाएं।

आँखों में दिन-रात सिग्नल के सपने आए,

फिर भी बेचारे 'मास्टर' जी, स्वगणना में चकराएं॥



— विकास त्रिपाठी 'विक्की'

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30 मिनट पहले