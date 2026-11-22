की ' जी मोबाइल हाथ में घर-घर रहे मँडराय॥
घर-घर रहे मँडराय, मोबाइल में नेट न आए।
भरा फ़ॉर्म जब बैक होय, सर्वर दिए
रुलाए॥
सर्वर दिए रुलाए, कि रात भर नींद न आए।
एसडीएम-तहसीलदार साहब, कर न दें कार्रवाई—
यही डर सताए, हर पल दिल धड़काए।
दफ़्तर से जब फ़ोन बजे, 'मास्टर' जी घबराएं—
कहाँ अटका है काम आज, यह कैसे बतलाएं।
आँखों में दिन-रात सिग्नल के सपने आए,
फिर भी बेचारे 'मास्टर' जी, स्वगणना में चकराएं॥
— विकास त्रिपाठी 'विक्की'
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30 मिनट पहले
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