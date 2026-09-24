वो अशेष था

'भू' न थी

न थी सुगंध

न जल ही था

न रस का ही संग

न तेज था

न रूप रंग

स्पर्शहीन सब

रहित वात विहंग

न शब्द था

न आकाश था

सब किंतु किसमें

लीन था



ये निहारिकाएं

नक्षत्र सूर्य तारे

ये धूम ग्रह

और पिंड सारे

लीन जिसमें

काल दिक

किसने बिखेरे

किसने समेटे



सत् न था

जब असत् न था

महत् न था

न हि भावाभाव था

न द्वंद्व

न क्रिया कोई

कारण न था

न गुण कोई



न काल था

तो कब वो था

जो दिशा नहीं

कहाँ वो था

अव्यक्त था

जो व्यक्त था

जो रिक्त से

विरक्त था

संज्ञा न थी

सत्ता न थी



जब था नहीं

कुछ शेष था

आरंभ था

वो अंत था

शून्य था

अनंत था

वो एक था

वो अशेष था

-विकास मोहन गुप्ता

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2 घंटे पहले