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वो अशेष था

Vikas Gupta

Vikas Gupta

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                            'भू' न थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न थी सुगंध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न जल ही था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रस का ही संग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तेज था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न रूप रंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्पर्शहीन सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहित वात विहंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न शब्द था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आकाश था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब किंतु किसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीन था
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये निहारिकाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नक्षत्र सूर्य तारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये धूम ग्रह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पिंड सारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीन जिसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल दिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने बिखेरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसने समेटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत् न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब असत् न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महत् न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न हि भावाभाव था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न द्वंद्व
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न क्रिया कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कारण न था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न गुण कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न काल था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कब वो था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिशा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ वो था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अव्यक्त था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो व्यक्त था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो रिक्त से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरक्त था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संज्ञा न थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्ता न थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब था नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ शेष था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरंभ था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अंत था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो एक था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो अशेष था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-विकास मोहन गुप्ता
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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