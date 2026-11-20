जिसे हम अक्सर प्यार समझकर पीते रहते हैं।

मोहब्बत

तुम मिले थे ऐसे

जैसे बरसों की प्यास को दरिया मिल गया हो,

और मैं इतना तन्हा था

कि तुम्हारे झूठ भी मुझे

सच्चाई से ज़्यादा खूबसूरत लगे।

पहले तुमने मेरी आदतें बदलीं,

फिर मेरे दोस्त,

फिर मेरा हँसना।

और एक दिन मैंने देखा,

मैं अपनी ही ज़िंदगी में मेहमान बन चुका था।

तुम्हें गुस्सा आता था,

और मैं माफ़ी माँग लेता था।

गलती तुम्हारी होती थी,

फिर भी रात-रात भर

मैं खुद को कटघरे में खड़ा करता था।

तुम कहती थीं, "प्यार करते हो तो साबित करो",

और मैं हर बार

अपना एक नया हिस्सा तोड़कर

तुम्हारे कदमों में रख देता था।

आख़िर में मेरे पास कुछ बचा ही नहीं

सिवाय टूटे हुए वादों और नींदहीन रातों के।

सबसे ज्यादा तकलीफ़

तुम्हारे जाने से नहीं हुई,

तकलीफ़ इस बात की हुई कि

जिस इंसान ने मुझे सबसे ज्यादा तोड़ा,

उसी के लौट आने की दुआ भी मैं करता रहा।

फिर एक दिन

आईने ने मुझसे पूछा,

"कितना और मरोगे किसी और की ख़ुशी के लिए?"

और उस दिन पहली बार

मैंने तुम्हें नहीं,

खुद को चुना।

आज भी तुम्हारी याद आती है,

मगर अब दर्द के साथ नहीं।

बस एक सबक की तरह।

कि मोहब्बत अगर हर रोज़ तुम्हें तोड़ रही हो,

तो वो मोहब्बत नहीं होती,

वो ज़हर होता है...

जिसे हम अक्सर प्यार समझकर पीते रहते हैं।



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एक घंटा पहले