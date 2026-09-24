आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Jad nahi, jeevant hai dharm
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

जड़ नहीं, जीवंत है धर्म

Vidhi Sood

Vidhi Sood

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            धर्म कोई जड़ वस्तु नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पत्थर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जहाँ रख दें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं ठहर जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म भी प्राणी की तरह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी भी एक निश्चित आयु है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के बदलाव के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी नई श्वास लेता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के साथ आगे बढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिस्थितियों के अनुसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदलता भी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी ही प्रथाएँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के साथ बदल गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह धर्म के जड़ न होने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवंत प्रमाण है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म तो हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सही मूल्य बताता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे ग्रन्थों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो गाथा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हें लड़-झगड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नष्ट नहीं करना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि समयानुसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूटते वक़्त को सम्मान से विदा कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म को केवल विरासत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाली पीढ़ियों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहेज कर एक मार्गदर्शक बनाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-वन्दना सूद
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree