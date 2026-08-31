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गणपति — यूँ ही नहीं प्रथम पूज्य

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                            गणपति — यूँ ही नहीं प्रथम पूज्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा मस्तक यूँ ही नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच को देता है विस्तार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमाओं में क्यों मन बाँधें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े विचारों से हो उद्धार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी आँखें कहती हमसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्य सदा हो साफ़ दिखाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे ध्यान बँटाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि न अपनी जाए भटकाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान तुम्हारे बड़े हैं बप्पा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनने का देते वरदान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलने वाले बहुत मिलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनने वाला बने महान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूँड तुम्हारी शक्ति अनोखी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल उठाए, वृक्ष हिलाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामर्थ्य वही श्रेष्ठ जगत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कोमलता साथ निभाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकदंत तुम कहते हमसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन यहाँ सम्पूर्ण हुआ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे हिस्से साथ लिए भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका जीवन व्यर्थ हुआ?॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा उदर यह सीख सिखाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख दोनों साथ पचाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अच्छा हो हृदय में रख लो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटुता मन से दूर बहाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा मूषक साथ तुम्हारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की चंचल चाह बताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि अगर लगाम सँभाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इच्छा सही दिशा में जाए॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ तुम्हारा वरद बना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को देता नया विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे हाथ का मीठा मोदक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम के फल का मधुर अहसास॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विघ्नहर्ता कहते हैं तुमको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विघ्न सभी तुम दूर हटाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जीवन का मर्म यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विघ्नों से लड़ना सिखलाओ॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रथम तुम्हीं को पूजे जग जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसमें गहरा ज्ञान समाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्म शुरू करने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि ने पथ सफल बनाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता गौरी के तुम लाडले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव के आँगन की मुस्कान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पिता की परिक्रमा कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग को दी रिश्तों की पहचान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भादों की बेला आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाराष्ट्र हर्षाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर बप्पा जब आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँगन मुस्काता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढोल-ताशों की गूँज उठे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति का सैलाब है छाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोदक, आरती, दीपों के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन बप्पा को अपनाता॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं कला है, कहीं है सेवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं ज्ञान की ज्योत जलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंडप केवल पूजा-घर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-सेवा की राह दिखाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकमान्य ने इसी पर्व को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन का अभियान बनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की पूजा बाहर आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकता का दीप जलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाराष्ट्र से उठी जो गूँजें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज देश के मन तक आईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर-दक्षिण, पूरब-पश्चिम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बप्पा ने दूरियाँ मिटाईं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा बदली, वेश भी बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर श्रद्धा का भाव समान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ-जहाँ गणपति विराजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जुड़ता जाता हिंदुस्तान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दस दिन घर में साथ रहे जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी जब आती विदाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ जुड़े, पर आँखें भीगीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में फिर मिलने की आस समाई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल में प्रतिमा धीरे उतरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी ने फिर माटी पाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप गया पर सीख न जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही विसर्जन की गहराई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े विचारों वाला मस्तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनने का वरदान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि सदा अपने लक्ष्य पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्मों में इंसान रहे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मिले तो मन हो कोमल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि सदा आधार बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बप्पा केवल मूर्ति न रहें—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन उनका संस्कार बने॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगले बरस फिर आना बप्पा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहना कितना आसान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जो सीख सिखाकर जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर चलना सम्मान है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी का तन जल में उतरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उनका ज्ञान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“गणपति बप्पा मोरया” केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नारा नहीं—जीवन का मान रहे॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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