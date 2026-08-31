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जल का प्रवाह भी रुक गया है।

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                            जैसे एक विशाल पत्थरों का पहाड़ टूटकर बिखर गया हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे एक विशाल पत्थरों का पहाड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटकर टुकड़ों में बिखर गया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे तूफ़ानी रात में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातभर बारिश में भीगकर काँपता हुआ शरीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक ठंडा पड़ गया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे रेगिस्तान की मिट्टी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी की एक बूँद के अभाव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी जीवन को फिर से जीवन न मिल पाए—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठीक वैसी ही हालत हो गई थी उस दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हृदय की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे शरीर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरे मन की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दिन के बाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने अधिक मानसिक दर्द के बावजूद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जीवित रहूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सोचा भी नहीं था!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हरे-भरे मन के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैदानों में, घाटों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाओं में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी रंग-बिरंगी रोशनी की किरणें थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोशन था मेरे मन का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरातल, आकाश, जल, पहाड़ और वन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ पशु-पक्षी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी से खेला करते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम चले गए!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसके बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अचानक मेरी ज़िंदगी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ अँधेरा उतर आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब आकाश के तारे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे अब टिमटिमाते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा भी जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब बहती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता है जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल का प्रवाह भी रुक गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब यह जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन जैसा लगता ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या बस वही एक गीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही एक धुन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे प्राणों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे हृदय में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार बजती रहती है?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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