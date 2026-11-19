मौसम की तरह जो बदल जाते हैं पल में,

मुझ जैसी ही हर एक से बातें करोगे,

जिससे भी मिलोगे अब वही वादा करोगे।



कभी तो होगा तुम्हारा भी सामना सच से,

आईने से कब तक तुम पर्दा करोगे।



मेरे हर लम्हे को तो भुला दिया तुमने,

अब वक़्त अपना तुम किस पर ज़ाया करोगे।



मेरे जानिब से हुआ ख़त्म सफ़र ये तुम्हारा,

नए लोगों के संग आगे का सफ़र तय करोगे।



रफ़्ता-रफ़्ता भुला दोगे बातें हमारी,

पर याद अकेले में हद से ज़्यादा करोगे।



मौसम की तरह जो बदल जाते हैं पल में,

संदीप अब उनसे क्या ही शिकवा करोगे।

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27 मिनट पहले