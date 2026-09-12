आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Vah Jamvant Kahlata hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

वह जामवंत कहलाता है

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            वह जामवंत कहलाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युगों-युगों का अनुभव लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-पथों का चिंतन लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृद्ध देह, पर दृष्टि प्रखर थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में युग का दर्शन लेकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद पीछे रहकर भी फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औरों का दीप जलाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वानर-दल जब खोज में निकला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता का कुछ पता न निकला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दक्षिण तट पर सागर देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साहस कुछ पल को पिघला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ असंभव दिखता सबको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह संभावना दिखाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सागर सम्मुख मौन खड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न स्वयं पर्वत-सा बड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन लाँघकर पार पहुँचता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर योद्धा मन में अड़ा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसमें कितना सामर्थ्य छिपा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पल भर में जान जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक किनारे मौन पवनसुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे अपनी शक्ति भुलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके भीतर पर्वत-सा बल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे बैठे थे शीश झुकाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हीरा अपनी कीमत भूले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जौहरी मूल्य बताता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तुम पवनपुत्र, बल के सागर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों बैठे हो स्वयं भुलाकर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्ञान, विवेक, पराक्रम तुममें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन रुकेगा राह में आकर?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द जहाँ विश्वास बनें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोया पर्वत जग जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्मृति लौटी, विश्वास जगा फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत का पुरुषार्थ जगा फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन ने पर्वत-रूप धरा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दल का बुझता हर्ष जगा फिर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चा गुरु बस राह दिखाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिष्य को नभ तक पहुँचाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छलाँग, समुद्र लँघा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका का अभिमान हिला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता को संदेश मिला फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-विजय का द्वार खुला था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सही विश्वास किसी का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास बदल भी जाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंका पहुँची राम की सेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रण में केवल बल क्या देना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब रुकना, कब कदम बढ़ाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवेक बिना क्या युद्ध है जीतना?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य जहाँ आवेश बने तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह संयम भी सिखलाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मण जब रणभूमि में गिरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा के सब दीपक घिरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
औषधि लाने कौन जाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रश्न खड़े थे चारों ओर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकट जब सब राहें रोके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह फिर मार्ग सुझाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हनुमत फिर आकाश में छाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-दायी पर्वत लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्मण ने फिर आँखें खोलीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-दल में प्राण समाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी प्रेरणा प्राण बचाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह खुद कहाँ श्रेय जताता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-कथा में वीर बहुत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौर्य भरे अध्याय बहुत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रण में इतिहास लिखें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ के मौन उपाय बहुत हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पीछे रहकर दिशा दिखाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह भी इतिहास बनाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर युग को हनुमान मिलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल के कितने प्रमाण मिलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपनी सामर्थ्य जगाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सबको जामवंत मिलेंगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुममें तुमसे अधिक देखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही तुम्हें तुमसे मिलाता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूली शक्ति जगा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जामवंत कहलाता है॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
47 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree