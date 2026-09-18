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त्रिशंकु स्वर्ग की अधूरी चाह

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                            त्रिशंकु स्वर्ग की अधूरी चाह
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्यवंश का नृप त्रिशंकु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्मपरायण कहलाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य, यश, वैभव पाकर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में स्वर्ग बसाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह सहित स्वर्गारोहण का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने दृढ़ संकल्प किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु-द्वार को लाँघ स्वयं ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में देवलोक का स्वप्न लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अति-अभिलाषा हठ बन बैठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब विवेक भी भरमाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-विधान को लाँघ चला जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-मध्य त्रिशंकु कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुलगुरु वसिष्ठ के आश्रम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा विनय से आया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘देह सहित स्वर्ग दिला दें,’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने शीश झुकाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुलगुरु बोले, ‘दैव-विधान में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह सहित कोई स्थान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति-नियम को हठ से बदलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-सम्मत कोई विधान नहीं।’
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु की सम्मति छोड़ नरेश ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ऋषि-पुत्रों को समझाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-विधान को लाँघ चला जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-मध्य त्रिशंकु कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वसिष्ठ-पुत्रों के सम्मुख उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना आग्रह दोहराया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘गुरु न मानें, तुम यज्ञ करो,’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने वचन सुनाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु-मर्यादा भंग हुई तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषि-पुत्रों ने रोष जताया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोधाग्नि में शाप उच्चारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चांडाल का रूप दिलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शापित होकर राजा ने फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वामित्र का द्वार अपनाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-विधान को लाँघ चला जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-मध्य त्रिशंकु कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरणागत की पीड़ा सुनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऋषिवर ने संकल्प किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने तप की शक्ति लगाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग चढ़ाने का वचन दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वामित्र ने ऋषि बुलाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विधिवत महायज्ञ रचाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंत्र जले, आहुति उठी पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई देव न आया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रुद्ध ऋषि ने तप के बल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिशंकु स्वर्ग चढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-विधान को लाँघ चला जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-मध्य त्रिशंकु कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवलोक के द्वार पहुँचकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा हर्ष मनाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किन्तु इंद्र का दिव्य विधान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका मार्ग रुकाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘देह सहित प्रवेश न होगा,’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्रदेव ने रोक दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग-द्वार से नीचे फेंका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुण्य-पंथ से मोड़ दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरते-गिरते नृप ने भय से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वामित्र को बुलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-विधान को लाँघ चला जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-मध्य त्रिशंकु कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘तिष्ठ त्रिशंकु!’ ऋषिवर बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा बीच ठहरता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर नीचे और चरण ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ में वहीं अटकता गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूलोक उसको खींच रहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वर्ग न उसको लेता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दैव-विधान और तपोबल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन पीड़ा सहता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वामित्र के तप ने उसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर गगन में ठहराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-विधान को लाँघ चला जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-मध्य त्रिशंकु कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वामित्र का रोष बढ़ा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव नक्षत्र रच डाले थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दक्षिण दिशा के सूने नभ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव आलोक जगा डाले थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नया इंद्र रचने को ऋषिवर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपोयोग में आए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवगणों ने विनय सुनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि-नियम बचाए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देव-सहमति से नूतन नभ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिशंकु-लोक बसाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-विधान को लाँघ चला जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-मध्य त्रिशंकु कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सदियाँ बीतीं, नाम त्रिशंकु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधर-दशा समझाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो दिशाओं के बीच रुका मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मूल गँवाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक किनारा छूट चुका पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजा हाथ न आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी आशा, आधी मंज़िल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को बहुत सताता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ से कटकर ऊँचा उठना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको पूर्ण बना पाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-विधान को लाँघ चला जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-मध्य त्रिशंकु कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पद, प्रतिष्ठा, शीघ्र सफलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब पाने की चाह रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर साधन और मर्यादा का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में पूरा ध्यान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचे सपने दोष नहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव धरा पर रहने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव आकाश छुओ लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ से रिश्ते रहने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो उपलब्धि मूल बचा लेती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने सच्चा मान कमाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-विधान को लाँघ चला जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-मध्य त्रिशंकु कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुरु-वचन और धर्म-नियम का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर सम्मान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपना चाहे स्वर्ग छू ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव तले पहचान रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यश मिल जाए, पद मिल जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में कभी अभिमान न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचाई के शिखर मिलें पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों का अपमान न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती संग आकाश जोड़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही कथा ने समझाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म-विधान को लाँघ चला जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नभ-मध्य त्रिशंकु कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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45 मिनट पहले

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