वरना मूल्य वह रिश्ता बेकार होता है।

किसी विशेष रिश्ते की,

सार्थकता तभी है,

जब उसमें,

अंतरंगता इतनी होती है,

कि आपका सहभागी,

आपकी विषमता में,

आपका अंत्धायार होता है।

वरना मूल्य वह रिश्ता बेकार होता है।

स्निग्धता इतनी हो,

कि आप उसकी आत्मा में,

अंतरस्थ होते हैं।

आत्मीयता इतनी की बेहिचक

अपनी व्यथा-शूलों को,

उसके सीने में चुभोतें होते हैं।

अन्यथा,

मेरे हिसाब से,

आप उसे रिश्ते को ढोते हैं।

आप उसे रिश्ते को ढोते हैं।।

- राकेश सिद्धांन्त

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एक घंटा पहले