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घर से आया एक छोटा-सा संदेश

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Mere Alfaz 
                
                                                         
                            शहर की भीड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लड़का रोज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने गाँव को ढूँढ़ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी चाय की भाप में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी माँ की आवाज़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शाम के उस सूरज में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो यहाँ भी डूबता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर गाँव जैसा नहीं लगता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब में कुछ सिक्के हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कई सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फोन की स्क्रीन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से आया एक छोटा-सा संदेश—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“खाना खा लिया?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना पढ़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कुछ देर चुप हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे याद आता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ शाम होते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारपाई बिछ जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पिता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कम बोलते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर जाते वक्त
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब में चुपचाप पैसे रख देते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर बार कहती थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जल्दी लौटना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन लौटना इतना आसान कहाँ था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर ने उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों का पता तो दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सुकून का रास्ता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन नौकरी की तलाश में बीतता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात भविष्य सोचते हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वह चलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उसे मालूम है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से निकले लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ कमाने नहीं निकलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे अपने पीछे छूटे लोगों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपने भी साथ लेकर निकलते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन वह जरूर लौटेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद हाथ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटी-सी सफलता होगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी और चमक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दरवाज़े पर खड़ी माँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना पूछेगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“थक गए हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मुस्कुराकर कहेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“नहीं माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब घर आ गया हूँ।”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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