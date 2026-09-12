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तेरे लिए एक दुनिया बनाऊँ

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                            तेरे लिए एक दुनिया बनाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल, तुझको मैं वो राह दिखाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मन पर कोई भार न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सच कहने से डर न लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों की कोई हार न हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रेम ही मन की भाषा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर ओर नई-सी बहार हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए एक दुनिया बनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ जीना भी त्योहार हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची उड़ानों की चाहत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अपना पीछे छूट न जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल पाने की दौड़ कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान को पीछे छोड़ न जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जितनी चाहे उड़ानें भरना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस दिल में तेरा परिवार हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए एक दुनिया बनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ जीना भी त्योहार हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों पर सच्ची मुस्कान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई झूठी पहचान न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते केवल कुछ नाम न हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर रिश्ते में कुछ जान भी हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन चाहे दुनिया को दे देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ साँझों में घर का प्यार हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए एक दुनिया बनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ जीना भी त्योहार हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत किसी की हार न बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धन से मन का मान मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गिरते को फिर थाम सके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसको ही सम्मान मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बड़ा बने, पर इतना बड़ा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर छोटे का सत्कार हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए एक दुनिया बनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ जीना भी त्योहार हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती खुलकर साँस भी ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियों में निर्मल धार बहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों की शीतल छाया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन अपने गीत कहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न धुएँ में सूरज खो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम खुशबूदार हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए एक दुनिया बनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ जीना भी त्योहार हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में दुनिया हो लेकिन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों का हाथ न छूटे कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परदे पर सौ मुस्कानें हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की मुस्कान न रूठे कभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधन तेरे सेवक बनकर रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन पर तेरा अधिकार हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए एक दुनिया बनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ जीना भी त्योहार हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी आवाज़ साथ रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब राह अकेली हो जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीख मेरी दीपक बनकर तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधियारे में राह दिखाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू सत्य चुने, तू प्रेम चुने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे मुश्किल हर बार हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए एक दुनिया बनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ जीना भी त्योहार हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिया तू, एक दिया मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चल, मिलकर नई शुरुआत करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दुनिया हमको मिल न सकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दुनिया को आबाद करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मन में प्रेम का दीप जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर दूर कहाँ अँधियार हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए एक दुनिया बनाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ जीना भी त्योहार हो॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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