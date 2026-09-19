साथ जो चलता दिखता साया,

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                            रात सफ़र में सितारों के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चाँद ही तन्हा थोड़े है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ बहुत है इस अंबर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई अपना थोड़े है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोने को तो रात भी रोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओस की बूँदों के पर्दे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह की पहली किरण तलक फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द ये थमता थोड़े है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखती है जो दूर से महफ़िल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ासले कितने हैं तारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ जो चलता दिखता साया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द समझता थोड़े है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही नूर की आग में जलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को मुसाफ़िर करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोशी की इस बस्ती में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई पुकारता थोड़े है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
'स्पंदन' दिल का समझ सके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ‘श्रवण',
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई तो हमदम ऐसा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ तो जहाँ में राहगुज़र पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला रस्ता थोड़े है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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