शोहरत के उस पार

शोहरत के उस पार



सारा शहर मेरा था, कोई ठिकाना नहीं था,

चेहरों का समंदर था, कोई पहचाना नहीं था।

जिस शाम मेरा नाम हर ज़ुबान पर था,

उस शाम किसी ने बचपन से पुकारा नहीं था।



चौखट से मेरा बैर कोई पुराना नहीं था,

आँगन से उठकर मुझे दूर जाना नहीं था।

चाबी सँभालकर रखी थी मैंने बरसों तलक,

दरवाज़ा खोलने का वक़्त निकाल पाना नहीं था।



ख़त में तेरा कोई भी ताना नहीं था,

उसमें बीते बरसों का उलाहना नहीं था।

बस एक जगह स्याही कुछ फैल गई थी,

उस एक बूँद को लफ़्ज़ों में समाना नहीं था।



तालियों में तेरा लहजा पहचाना नहीं था,

मेरी ग़ज़ल में मेरा ही फ़साना नहीं था।

दो बोल तेरे ख़त से पढ़े थे मैंने,

आवाज़ मेरी थी, मगर तराना नहीं था।



शीशे में चेहरा मेरा अनजाना नहीं था,

बस अपनी आँखों से आँख मिलाना नहीं था।

हर बार अपनी दूरी को मजबूरी लिखता रहा,

काग़ज़ पे अपना सच मुझे लाना नहीं था।



कुर्सी पे धूप थी, तेरा साया नहीं था,

कमरे में एक भी चेहरा बेगाना नहीं था।

सबने मुझे पुकारा मेरे पूरे नाम से,

वो नाम किसी ने लिया जो पुराना नहीं था।



दोष अपने सफ़र का ज़माने पर लगाना नहीं था,

हर मोड़ पे कोई मुझे बहकाना नहीं था।

पगडंडी अब भी मुड़ती थी मेरे घर की ओर,

रास्ता गुम था, ये भी सच्चा बहाना नहीं था।



घड़ी उतार दी, कहीं और जाना नहीं था,

मुझे उस शाम कोई वादा टालना नहीं था।

तेरा हाथ थामा तो ये बात खुली,

जो वक़्त बचा था, उसे फिर गँवाना नहीं था।

— संतोष कुमार शर्मा ‘विश्वम्

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एक घंटा पहले