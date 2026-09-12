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शक्तिपीठों का उदय

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                            शक्तिपीठों का उदय
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यज्ञ सजा था दक्ष-भवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवों का सम्मान हुआ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक निमंत्रण रोक दिया था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव का ही अपमान हुआ था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुत्री के मन में उस क्षण ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा एक अंगार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता का आँगन सामने था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी बेटी पराई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव का आसन रिक्त पड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सभा स्वयं शरमाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने दुख से बढ़कर पति की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मर्यादा की पुकार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्निकुंड था बीच सभा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सती खड़ी थीं मौन मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव की निंदा कानों में थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे रखतीं वही कलेवर?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
योगाग्नि में तन त्याग दिया तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दक्ष-दंभ पर मार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राख नहीं—एक देह पड़ी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव की सारी दुनिया थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे उठाकर कंधे पर वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटक रहे—बस प्रिया वही थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शंकर के उस महाशोक से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि स्वयं लाचार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डमरू मौन, त्रिशूल भी मौन था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन हिमालय, मौन दिशाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव का रौद्र विरह देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काँप उठीं सारी सीमाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विरह जब प्रलय बना तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती भी हुंकार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चक्र सुदर्शन विष्णु ने साधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि बचाना धर्म बना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग-अंग जब अलग हुआ तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भूखंड ही तीर्थ बना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अकेली देह सती की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग की शक्ति-पुकार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
योनि-अंश नीलाचल पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामाख्या का धाम बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृजन स्वयं जिस शक्ति से उपजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका पावन नाम बना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
असम की उस पुण्य धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ फिर से साकार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिह्वा गिरी हिमगिरि-अंचल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्वाला बनकर ज्योति जगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्वालामुखी में बिना प्रतिमा के,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अग्नि स्वयं आराध्य बनी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर से भी आगे बढ़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योति वहाँ जयकार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन जहाँ गिरने की गाथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नैना देवी नाम हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्वत की उस गोद में फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का पावन धाम हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि जहाँ आराध्य बनी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा ही उजियार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाभि गिरी उत्कल की धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाजपुर में बिरजा धाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-पोषण के उस केंद्र ने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाया माता बिरजा नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के एक पवित्र अंश से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूमि वहाँ श्रृंगार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरण-अंग कालीघाट पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालिका का धाम बना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोलकाता की पुण्य धरा पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति का अनुपम नाम बना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के चरण जहाँ भी ठहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी भी दरबार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीश-अंश हिंगलाज पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरुभूमि ने शीश नवाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भले सीमाएँ बदलीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति ने कब भेद बनाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमाओं से ऊपर माता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी ही आधार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्णाभूषण काशी पहुँचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशालाक्षी रूप मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्वनाथ की पावन नगरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मातृ-शक्ति से और खिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव की नगरी, शक्ति की नगरी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिव्य झंकार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाम भुजा बहुला में उतरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंग-भूमि ने शीश धरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किरीट जहाँ किरीटेश्वरी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का मुकुट पुकार उठा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंग-अंग से पूरब की धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति का आगार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाम स्तन जालंधर पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिपुरमालिनी पूजी गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रिपुरा में चरण की गाथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुंदरी बन घर-घर गईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर-पूर्व से पश्चिम-दक्षिण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की एक ही धार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अट्टहास में अधर की गाथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंकाली में कटि का मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं कर, कहीं चरण, कहीं मुकुट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं नयन की रही पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम अनेक हुए माँ के पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति वही हर बार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक्यावन वे पावन पीठें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक्यावन स्मृति के स्थान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं अंग, आभूषण कहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सती की अमिट पहचान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक देह के बिखरे अंशों से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति की मणिहार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर बदले, नाम भी बदले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषा बदली, देश बदलते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कामाख्या से हिंगलाज तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी माँ के दीप न बुझते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानचित्र ने रेखा खींची,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्था कब दीवार हुई?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टुकड़े केवल तन के हुए थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति कहाँ टुकड़ों में बँटती?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्योति बाँटने से कब घटती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप से दीपक बनती जाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सती के त्याग से आखिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती शक्तिधार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दक्ष-यज्ञ से कथा चली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यज्ञ वहीं समाप्त नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे जगत ने अंत समझा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह शक्ति का अवसान नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिव के असह्य विरह से जन्मी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की जय-जयकार हुई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह बिखरी धरती पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मगर विस्तार हुई॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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