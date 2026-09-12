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शब्दों में दृष्टि बाकी थी

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                            शब्दों में दृष्टि बाकी थी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद बरदाई की कलम उठी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पृथ्वीराज की गाथा लिखती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक के हाथ में वीर धनुष था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक की कविता शौर्य सँजोती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा के रण, कवि के अक्षर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों में इक झाँकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पृथ्वीराज चौहान थे योद्धा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद बरदाई सखा-कवि थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रणों में शौर्य जगाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक उसी शौर्य की ध्वनि थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट से बढ़कर दोनों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्रता गहरी बाकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तराइन की वह धूल उठी जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य की रेखा मुड़ी अचानक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक विजय जहाँ चरणों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं पराजय खड़ी थी सम्मुख।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज गया, पर टूट न पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर हृदय में आग बाकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटा सिंहासन, छूटा वैभव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूटा अपना राज और गौरव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकगाथा फिर कथा सुनाती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टिहीन थे वीर पृथ्वीराज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर चाहे रात उतर आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर लेकिन भोर बाकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुझी आँखें, पर धनुष न भूला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान न भूले तीर का रास्ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दभेदी का ज्ञान बचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस खो बैठा लक्ष्य का नक्शा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि गई थी आँखों वाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की दृष्टि अभी बाकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र की पीड़ा चंद ने जानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर देश की राह भी ठानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजा था अब राजविहीन पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र कहाँ पद देखता साथी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग ने चाहे पीठ दिखाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र की निष्ठा बाकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन सभा थी, लक्ष्य अनदेखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तना धनुष था, हाथ अकेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख नहीं तो दिशा कहाँ से?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहीं खड़ा था मित्र सहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसको दुनिया अंत समझती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें संभावना बाकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार बाँस, चौबीस गज की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आठ अंगुल पहचान बताई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ता ऊपर सुलतान”—संकेत में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद ने पूरी दिशा सुझाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में जब लक्ष्य छिपा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूरी भी उनमें आँकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक संकेत—चौहान समझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र के अक्षर प्राण-से समझे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख नहीं थी लक्ष्य देखने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानों ने संकेतों को पकड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनी प्रत्यंचा बता रही थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल मन ने झाँकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तनी प्रत्यंचा, साँसें ठहरीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन सभा की धड़कन गहरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों आगे लक्ष्य नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानों में बस दिशा थी ठहरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द जहाँ तक राह बताते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं निशाने की झाँकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोकगाथा आगे कहती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दभेदी फिर बाण चला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपमानों से घायल राजा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम क्षण भी नहीं झुका था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-कथा की परतों से ऊपर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाभिमान की छाप बाकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम अगर बस गीत लिखे तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कितना धर्म निभेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख में राजा पास रहे जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुःख में क्या वह साथ चलेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट तो छूट चुका था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मित्रता बाकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवारें इतिहास बनातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलमें उसको उम्र दिलातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर कभी रण में मरते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कविताएँ उनको लौटातीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह समय के साथ गई पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में वह झाँकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें छीनी जा सकती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि कहाँ छीनी जाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य समय ले सकता है पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्रता कब मर पाती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक के हाथ में बाण बचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक की दृष्टि बाकी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें बुझीं तो क्या हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों में दृष्टि बाकी थी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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