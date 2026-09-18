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सीमा पर सैनिक की दीवाली

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                            सीमा पर सैनिक की दीवाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीप।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगोली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिठाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उजाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीवाली थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्फ थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन्नाटा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस सन्नाटे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सैनिक की आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे देश के लिए जाग रही थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीठ पर बंदूक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाँव में भारी जूते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधों पर राष्ट्र का विश्वास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने कँटीली तार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उस पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे में छिपी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनजानी आहटें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौकी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटा-सा दीप जला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी लौ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपना घर दिखाई दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का आँगन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता की प्रतीक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी की मुसकान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की किलकारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल निकला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिग्नल आया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जुड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्क्रीन पर बेटी थी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पापा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी रंगोली देखो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्र रुक गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ टूट गई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन पिता का हृदय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अधूरा शब्द समझ गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे ने पूछा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पापा, आप कब आओगे?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कुछ पल मौन रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मुसकराया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जल्दी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैनिक के शब्दकोश में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘जल्दी’ की कोई तारीख़ नहीं होती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह केवल बच्चों की आँखों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा बचाए रखने का वचन होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉल कट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्क्रीन अँधेरी हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें नम हुईं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसने मोबाइल रखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दूरबीन उठा ली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से आया डिब्बा खुला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के हाथ के लड्डू।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्नी का पत्र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की बनाई तस्वीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्दी पहने पिता के नीचे लिखा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हमारी दीवाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके आने पर होगी।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने तस्वीर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने से लगाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी आवाज़ आई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“गश्त का समय हो गया।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्र मुड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिब्बा बंद हुआ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन सँभला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक पिता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बच्चों से दूर होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के बच्चों की नींद बचाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे में निकल पड़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पटाखे फूट रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आवाज़ को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़तरे की तरह सुना जा रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ बच्चे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुलझड़ियाँ गिन रहे थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ सैनिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरे की आहटें गिन रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथियों ने चाय बाँटी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ी मिठाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ हँसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत सारी स्मृतियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने माँ को याद किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने पत्नी को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने उस बच्चे को—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने पहली बार ‘पापा’ कहा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर पिता सुन नहीं पाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चौकी का दीप बुझ चुका था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्फ पर जूतों के निशान थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरंगा अब भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्भय लहरा रहा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“दीवाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति से बीत गई।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने नहीं पूछा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शांति की कीमत किसने चुकाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने अपने घरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रात के लिए दीप जलाए थे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पूरी रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं अँधेरे में खड़ा रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उसके हिस्से की दीवाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी दीप में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे घरों की सुरक्षित रोशनी में जलती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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45 मिनट पहले

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