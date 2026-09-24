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सब मिल गया मगर ….

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                            सब मिल गया मगर …
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त माँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने हर बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे भेजे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा आती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं पहुँचा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा बची थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर तक आते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जल्दी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकल जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशीष लेने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब घर लौटा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छड़ी खड़ी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने बस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ माँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मक़ाम चाहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मक़ाम मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब मैं लौटा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ वही थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहँदी नई थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम मेरा नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन छोटा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी बड़ी थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर बड़ा हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरे बँट गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत वही रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता वही रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मकान ज़िंदा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर मर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“खेलो ना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कल खेलेंगे।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मैं बोला—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बैठो ना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मुस्कुराया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कल मिलेंगे।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लफ़्ज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काफ़ी था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“माफ़ करना।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहना भर था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बना रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहं बच गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना चला गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोटी आधी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसी पूरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक थाली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई हाथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौलत आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थालियाँ बढ़ीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख मिट गई—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाँटने वाले नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी चूड़ियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खनकती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिढ़ जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ामोश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान तरसते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही शोर चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहार आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीये जले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पकवान बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सियाँ सजीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ़ोन भी आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“अगली बार।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीये जलते रहे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर बुझ गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल सँवारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टालता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ भरे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल खाली था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब मिल गया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी नहीं मिली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-संतोष कुमार शर्मा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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