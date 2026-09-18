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रसोई का रसायन

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                            ऋषि-प्रज्ञा के अक्षर-अक्षर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी जीवन-ज्ञान सुनाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसायन के प्रथम अध्याय में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे स्वस्थ रहने की रीति बताते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रसायन केवल औषध नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह ओज बढ़ाने का पथ होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुद्ध आहार, सुपाच्य निवाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तन में पोषण-बीज बोता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोग मिटाना लक्ष्य नहीं बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी रक्षा का दीप जलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ्य, प्रकृति, संयम के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरक ने आरोग्य-मर्म बताया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँवला—जिसे आमलकी कहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें प्रकृति का बल समाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब हरड़-बहेड़ा संग मिल जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब उनका मेल त्रिफला बन जाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीनों फलों का सार सँजोकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब चरक उनके गुण समझाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधु, घी, मिश्री के संग भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सही मात्रा में मिलाए जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे फल, पर गुण अनगिन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर ऋषि ने गुण-द्वार दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ्य, प्रकृति, संयम के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरक ने आरोग्य-मर्म बताया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोंठ, पिप्पली, हल्दी, सेंधा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये रसोई की सहज निशानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़, मधु, घी सही ढंग से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब रचते योगों की कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीखे-मीठे हर रस की भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी निश्चित सीमा होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब, कितना, किसके संग लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी वस्तु हितकारी होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही मात्रा गुण सँभाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब संयम का भाव जगाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ्य, प्रकृति, संयम के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरक ने आरोग्य-मर्म बताया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूध, घी और सादा चावल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पोषण के आधार कहाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूँग का हल्का सूप और जौ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पथ्य-सहचर बनते जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताज़ा भोजन, निर्मल पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनसे तन में स्फूर्ति छाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय-बद्ध सुपाच्य निवाला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे पाचन में लय आती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली केवल तृप्ति नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पोषण-संसार सजाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ्य, प्रकृति, संयम के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरक ने आरोग्य-मर्म बताया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
च्यवन ऋषि की क्षीण काया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह नवबल की आशा करती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँवला, घी, मधु, वन-औषध,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब च्यवनप्राश की कथा उभरती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीमी आँच पर पकता मिश्रण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही समय से रूप सँवारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पात्र, आँच, अनुपात, अवधि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब उस योग के गुण निखारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल्दी में जीती दुनिया को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसने धीरज-पाठ पढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ्य, प्रकृति, संयम के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरक ने आरोग्य-मर्म बताया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-वचन, करुणा और सेवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मन में शुभ भाव जगाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध-रहित, प्रिय वाणी वाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जीवन में सुख-शांति पाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी नींद, सही जागरण,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तन-मन में अनुशासन लाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दान, तपस्या, गुरुजन-सेवा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे सब अंतर का ओज बढ़ाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छे आचरण का यह पथ भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह ‘आचार-रसायन’ कहलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ्य, प्रकृति, संयम के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरक ने आरोग्य-मर्म बताया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समय की दौड़ बहुत तेज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे भोजन-क्रम छूट रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृत्रिम स्वादों के आकर्षण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घर का भोजन रूठ रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर रात, तनाव, अधैर्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये पाचन का बल घटाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियम, विश्राम, मित आहार ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे जीवन में लय लौटाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोग उगे तब जागें क्यों हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए बचने का पथ दिखाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ्य, प्रकृति, संयम के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरक ने आरोग्य-मर्म बताया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर देह की भिन्न प्रकृति है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नियम सब पर न चलता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हितकारी एक जन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही दूसरे को उलटा पड़ता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र, बल, पाचन, रोग-अवस्था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी वैद्य सही राह बताए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन से नुस्खे चुनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाभ के बदले हानि कराए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरक-दीप आज भी जलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी काल न उसे बुझा पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पथ्य, प्रकृति, संयम के संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरक ने आरोग्य-मर्म बताया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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