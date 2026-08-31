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बिना यह पूछे कि समुद्र उसका होगा या नहीं।

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                            मेरा प्रेम न दिखता था, और न ही कोई वृतांत कहानी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरे भीतर घटते उस सत्य का साक्षी था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे शब्दों की कभी आवश्यकता नहीं पड़ी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उसे कहने की कोई कामना थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उसे दुनिया को दिखाने की आकांक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो सत्य होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह किसी प्रमाण का मोहताज नहीं होता —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्वयं अपना प्रकाश होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने प्रेम को विचार नहीं बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे अपने आचरण में उतारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मेरे कहने में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे होने में रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न वह मेरा था, न तेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न उसे पाने की कोई शर्त थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न खो देने का कोई भय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बस था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे साँस होती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे धूप बिना किसी आग्रह के उतरती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे नदी बहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना यह पूछे कि समुद्र उसका होगा या नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद प्रेम का अंतिम सत्य यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे पाने वाला कोई नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे खोने वाला भी कोई नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बस होता है…
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जब प्रेम सचमुच प्रेम होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो व्यक्ति चला जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बदल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहानियाँ समाप्त हो जाती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन वह भीतर घटा हुआ सत्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहीं रहता है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- राकेश कुमार तिवारी 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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