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पेड़ का अंतिम बयान

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                            पेड़ का अंतिम बयान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुल्हाड़ी चलने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ ने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ज़रा रुको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी एक बात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखते जाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपराधी हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने धूप रोकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहगीरों को छाँव दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना किराया लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्षियों को घर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और भूखी चिड़ियों के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल बचाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी डाल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बच्चे ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहला झूला बाँधा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी डाल से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पिता ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बेटी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुड़िया बनाई थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी छाल पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो नाम लिखे थे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब वे दोनों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे को भूल चुके हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनके बीच बना दिल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सीने पर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पत्थर खाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फल गिराए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँधियों से लड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोंसले बचाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटी डाल का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शोक नहीं मनाया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई कोंपल उगाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मुसकराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने मिट्टी पकड़ी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी रोका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा सँवारी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी फ़ाइल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा परिचय केवल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘बाधा’ लिखा गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क चौड़ी करनी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चुप रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई इमारत बनेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चुप रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विकास के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा कटना ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पूछा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“जिस विकास में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस लेने की जगह न बचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ ले जाएगा?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे नीचे बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने जंगल बचाने के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषण लिखे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पत्तियों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंच सजाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर तालियों के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी नीलामी कर दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्योहारों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी पूजा की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगली सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी जड़ों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरम तारकोल बिछा दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चित्रों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरे रंग को सराहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाली मिटा दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे शहर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकली फूल खिले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ के पेड़ सजे हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और असली पेड़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवित होने का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबूत माँग रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे काटने वाले हाथों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई शिकायत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें घर चलाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदेश निभाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा प्रश्न तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन हस्ताक्षरों से है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो ठंडे कमरों में बैठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मृत्यु तय करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मुझे काट दोगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल मेरी जगह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बोर्ड लगा देना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“यहाँ कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पुराना पेड़ था।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी तस्वीर बनाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो हरे पत्ते सजाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और लिख देना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पेड़ बचाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन बचाएँ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी लकड़ी से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेज़ भी बना सकते हो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी मेज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन बचाने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई योजना रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काग़ज़ भी बनाना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसी काग़ज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कमी से बढ़ती गर्मी का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँकड़ा छाप देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी अंतिम इच्छा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत छोटी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे तने की उम्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत गिनना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन घोंसलों की संख्या गिनना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरे साथ उजड़ेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन बच्चों से पूछना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनका झूला छूटेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस बूढ़े से पूछना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी दोपहर की छाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समाप्त होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यदि संभव हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी जड़ों के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पौधा लगा देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीर के लिए नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उद्घाटन के लिए नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे सचमुच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ा होने देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मरकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी में नमी रखूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी कोंपल के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जगह छोड़ जाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन याद रखना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे गिरने की आवाज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ पल ही सुनाई देगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बाद पसरा सन्नाटा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई पीढ़ियों तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा पीछा करेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब कुल्हाड़ी चला दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपना बयान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा कर दिया है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोषी मैं नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारा विकास है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज कटघरे में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खड़ा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरी मानवता खड़ी होगी॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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