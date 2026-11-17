इस भरी आबादी में मैंने सिर्फ तुझे ही क्यों चुना ?

सुन मेरी भोली डायरी

क्या तुम्हें पता है?

इस भरी आबादी में मैंने सिर्फ तुझे ही क्यों चुना ?



वजह

तो सुन



'मेरे सिवा तुझे कोई भी ना देखें '

-ममता पन्नू

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले