तलब हो जाएगी तुम्हें देखने की ।

इतनी गहराई से लिखूँगी

अपनी डायरी के पन्नों पर तुम्हें ।



की पढ़ने वाले को

तलब हो जाएगी तुम्हें देखने की ।

-ममता पन्नू

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40 minutes ago