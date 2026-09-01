खिलौने बदले रास्ते बदले बदल दिये विचार !

तू मौसम तो नहीं पर बदल रही है जिंदगी !

तू ऋतु तो नहीं पर बदल रही है जिंदगी !

तू युग तो नहीं पर बदल रही है जिंदगी !



खिलौने बदले रास्ते बदले बदल दिये विचार !

गलियां बदली बाजार बदले दूर हुए परिवार !

चेहरा बदला रूप बदला बदल गये यार !



वक्त बदला मकान बदले बदले रीति रिवाज !

आंखें यही शक्स यही बदल रहा इतिहास !

पेड़ वही पहाड़ झरने वही और अनन्त आकाश !

बिना पंख भी उड़ रहा जैसे कोई वाज !



आज़ाद उड़ने वाला वह बरसात बिना ही भीग रहा !

क्यों न जाने मन में लिए क्या आस !





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2 hours ago