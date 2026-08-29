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ख़्वाबों का आशियाँ

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                            सुबह हुई तो शहर भी जागा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहों ने आवाज़ लगाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ते चेहरों के संग हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपनी रफ़्तार मिलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंज़िल चाहे दूर अभी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में ऊँची उड़ान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ ख़्वाब बड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में नया अरमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर जाने कितने चेहरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने क़िस्से साथ लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई निकला नाम कमाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई बेहतर कल के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम भी अपनी राह चले हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी एक पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ ख़्वाब बड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में नया अरमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँची-ऊँची इन इमारतों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना भी इक ख़्वाब पले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज छोटा-सा घर है अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल कुछ और उजाले मिलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटा नहीं कुछ चाहा हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा अपना आसमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ ख़्वाब बड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में नया अरमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसे आए, खर्चे आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संग कई हिसाब भी आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ख़्वाहिश इस बार सजी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ने अगले ख़्वाब सजाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सँभाला, कल सँवारेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद पर इतना मान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ ख़्वाब बड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में नया अरमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारिश आई, राहें भीगीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहर मगर चलता ही रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धूप चढ़ी तो पाँव थके पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मंज़िल को तकता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकना अपनी आदत कब थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलना अपनी शान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ ख़्वाब बड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में नया अरमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी की इस भागमभाग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त कहाँ रुक पाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सँवरते-सँवरते अक्सर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल चुपके से आ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त भले ही तेज़ चले पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना भी इक मुक़ाम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ ख़्वाब बड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में नया अरमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाम ढले जब घर को लौटें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की मुस्कान मिले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन भर की सारी थकन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो पल का आराम मिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल फिर नई सुबह बुलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपना आसमान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ ख़्वाब बड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में नया अरमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत मिला है इस शहर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी बहुत कुछ पाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मुक़ाम पे ठहरें क्यों हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ते जाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन सपनों का आशियाँ हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी-सी चाहत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में कुछ ख़्वाब बड़े हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में नया अरमान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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