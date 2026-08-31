आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Khatu Shyam- Harkar bhi jo haar na paya
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

खाटू श्याम — हारकर भी जो हार न पाया

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            खाटू श्याम — हारकर भी जो हार न पाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीम वंश का रक्त था जिसमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घटोत्कच का स्वाभिमान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ मौरवी ने सीख यही दी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बल का रखना सम्मान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन बाण की शक्ति मिली थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामर्थ्य था उसका अपार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन में वचन यही था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बल का बनना आधार॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण मिले तो प्रश्न यही था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति बड़ी या धर्म महान?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उत्तर उसने शीश से लिखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे डाला अपना अभिमान॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीश गया, पर शौर्य न हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देह गई, संकल्प रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने खुद को धर्म पर वारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका गौरव अमर रहा॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत अगर सब कुछ होती तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट ही मान बढ़ाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग न होता इतना ऊँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम के आगे शीश न झुकाते॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम पुराना पीछे छूटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण से अनुपम मान मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्बरीक ने स्वयं को देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘श्याम’ नाम वरदान मिला॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तुम्हारा जीवन-दर्शन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाना ही सम्मान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी स्वयं को अर्पित करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाने से भी कम दान नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारे का तुम साथ निभाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुखियों को देते हो ठिकाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपना सर्वस्व दिया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह जाने हर दर्द पुराना॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर जाकर शीश झुकाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल इतना धर्म नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी गिरे का हाथ पकड़ना—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इससे सुंदर कर्म नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शक्ति मिले तो साथ दो उसका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका कोई साथ नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्याम तुम्हारी सीख यही है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्याग से ऊँची जीत नहीं॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत उसी की केवल कब है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके सिर पर ताज सजाया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत तो उसकी भी होती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपना स्वार्थ मिटाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शीश दिया, पर नाम अमर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग ने जिसका मान बढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं मिटा, पर ‘श्याम’ हुआ जो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारकर भी वह हार न पाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree