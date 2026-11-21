पत्थर की बेंच पर बैठा था, सूना था पथ का किनारा

आँगन की लंबी मेज़ सजी, माँ ने सबको पास पुकारा,

एक जगह ख़ाली दिखी तो, पिता ने फिर से द्वार निहारा।

जिसकी थाली ढककर रखी थी, कब लौटेगा वह दोबारा?

जब अपने ही दूर चले जाएँ, कौन बने मन का सहारा?



नियुक्ति-पत्र में दूर नगर था, आँखों में था स्वप्न हमारा,

दवा की शीशी रखी थी पास, सूना था घर का गलियारा।

पत्र वहीं रख पास रहा मैं, मुझे पिता ने फिर पुकारा।

जब अपने ही दूर चले जाएँ, कौन बने मन का सहारा?



साझेदारी का पत्र खुला तो, मित्र ने मुझको पास पुकारा,

अपना हिस्सा छोड़ दिया, तो उसने अपना काम सँवारा।

जिनसे उसको आस लगी थी, उन्होंने ही कर लिया किनारा।

जब अपने ही दूर चले जाएँ, कौन बने मन का सहारा?



नीली डायरी का वह पन्ना, मित्र ने एकांत में निहारा,

उसी पन्ने की निजी व्यथा को, सुन बैठा फिर कमरा सारा।

जिसके आगे मन खोला था, उसने ही कर लिया किनारा।

जब अपने ही दूर चले जाएँ, कौन बने मन का सहारा?



रेल की खिड़की से तुमने, मुड़कर देखा मुझे दोबारा,

भीगी पलकों में पढ़ पाया, कितना कठिन था जाना तुम्हारा।

रेल मुड़ी तो आँखों से भी, ओझल हुआ वह मुखड़ा प्यारा।

जब अपने ही दूर चले जाएँ, कौन बने मन का सहारा?



चाय का दूसरा प्याला ठंडा, सूना था वह कोना तुम्हारा,

खुली किताब का मुड़ा पन्ना, मैंने देर तलक निहारा।

जिस पंक्ति पर बात रुकी थी, कौन उसे पढ़ेगा दोबारा?

जब अपने ही दूर चले जाएँ, कौन बने मन का सहारा?



पत्थर की बेंच पर बैठा था, सूना था पथ का किनारा,

जल की बोतल बढ़ाकर उसने, पूछा भी न नाम हमारा।

उस अनजानी हथेली को थामा, फिर चल पाया मैं दोबारा।

जब अपने ही दूर चले जाएँ, कोई बन जाता है सहारा।



आँगन की लंबी मेज़ सजी है, खुला हुआ है द्वार हमारा,

एक आसन ख़ाली रखा है, कोई आए थका-हारा।

जिसे किसी ने पास न बिठाया, आज उसे मैंने पुकारा।

जब अपने ही दूर चले जाएँ, हम बनें मन का सहारा।

- संतोष कुमार शर्मा

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एक घंटा पहले