आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Karn tabhi tau Karn Kahlaya
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कर्ण तभी तो कर्ण कहलाया

User

User

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कर्ण तभी तो कर्ण कहलाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य-पुत्र बन जन्म लिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का आँचल मिल न पाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म मिला था राजकुल में पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी की धारा में बहाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिरथ ने जब उसे उठाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा ने फिर गले लगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त नहीं था दोनों का फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का संसार बसाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन से ही तेज प्रखर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँचा अपना लक्ष्य बनाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर जब-जब प्रतिभा आगे आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सूत-पुत्र” कह उसे गिराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परशुराम से विद्या पाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्त्र-शस्त्र का ज्ञान मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठिन साधना, कठिन तपस्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीरों में सम्मान मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजसभा में अर्जुन के सम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने अपना शौर्य दिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंश पूछा तो सभा ने फिर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका गौरव धूल मिलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने जब मुँह फेर लिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्योधन ने हाथ बढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंगदेश का राजमुकुट दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको उसका मान दिलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने अपमानों के क्षण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र बनाकर मान बढ़ाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनिया छूटे फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण उसे कैसे ठुकराया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
युद्ध निकट था, कृष्ण मिले तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म का सारा भेद बताया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ज्येष्ठ पांडव तुम हो कर्ण,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजसिंहासन भी दिखलाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर जिस माँ को तरसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कुंती सम्मुख आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने छोटे भाइयों की जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची पहचान बतलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ भी अपनी, भाई अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने कैसा दर्द उठाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ़ था रक्त पुकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ़ था वचन निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान रहा था धर्म किधर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान रहा किस ओर लड़ाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान रहा था हार मिलेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मित्रता नहीं भुलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के आँसू देखे उसने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका भी सम्मान बचाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पाँच पुत्र ही रहेंगे तेरे”—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर अपना वचन निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मजात कवच-कुण्डल थे जो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की मजबूत निशानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंद्र माँगने याचक बन आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दान कर दी अपनी निशानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान रहा था कवच गया तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मृत्यु का पथ और निकट आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दानवीर के द्वार से फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई याचक लौट न पाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण सही था हर निर्णय में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कहना भी उचित नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र निभाना धर्म था उसका,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र का हर पथ धर्म नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही कर्ण की पीड़ा भी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य हृदय ने खूब पहचाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत सरल थी पक्ष बदलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसको स्वीकार न माना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ मिली, भाई भी मिले थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजमुकुट भी पास में आया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुन सकता था सहज विजय को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मित्र का साथ निभाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन हारा, वचन न हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्र का अंतिम साथ निभाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त से बढ़कर वचन निभाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्ण तभी तो कर्ण कहलाया॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree