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काश मैं भी सेलिब्रिटी हो जाऊँ

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                            काश मैं भी सेलिब्रिटी हो जाऊँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेलिब्रिटी हो जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी विषय का ज्ञान हो न हो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर विषय पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी राय पूछी जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्थव्यवस्था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस कैमरा सामने हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं गंभीर चेहरा बनाकर कह दूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“हमें इस पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहराई से सोचने की ज़रूरत है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग मान लेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मैंने सोच भी लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फीता काटूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पताल का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्यालय का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुकान का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ तक कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पुस्तक का भी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पढ़ने का समय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास कभी नहीं होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे आने से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क साफ होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़े खुलेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुर्सियाँ लगेंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ रोकी जाएगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो घंटे से पंक्ति में खड़े होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें बताया जाएगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ज़रा रुकिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विशिष्ट अतिथि आ रहे हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देर से पहुँचूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कार्यक्रम मेरे आने पर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आरम्भ माना जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंच पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे नाम से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतने विशेषण लगाए जाएँगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि थोड़ी देर के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं स्वयं भी भूल जाऊँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा असली नाम क्या है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरस्कार भी मिलेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अभिनय के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी समाजसेवा के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी केवल पहुँच जाने के लिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे काम से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उपस्थिति तय होगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर आयोजक यह सोचेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मुझे सम्मान किस बात का देना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाजसेवा भी करूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंबल बाँटूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौधा लगाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी बच्चे को पुस्तक दूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उससे पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकाश सही होना चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैमरा तैयार होना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मेरी करुणा का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही कोण दिखाई देना चाहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रसिद्धि के संसार में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भलाई करना पर्याप्त नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भलाई करते हुए दिखाई देना भी ज़रूरी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग मेरे साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीर खिंचवाएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ मुझे पसंद करेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तस्वीर को।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ केवल यह सिद्ध करना चाहेंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वे भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी प्रसिद्ध आदमी को जानते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ हिलाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुसकराऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशीर्वाद दूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अगले ही क्षण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सहायक से पूछूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“ये थे कौन?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पीछे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रशंसकों की भीड़ होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाइक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमेंट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शेयर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फॉलोअर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ असली।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खरीदे हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ ऐसे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें यह भी नहीं मालूम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वे मुझे क्यों चाहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी हर छींक पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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कोई कहेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सर, अपना ध्यान रखिए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई लिखेगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सब दिखावा है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी छींक में भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश के विरुद्ध षड्यंत्र खोज लेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं चाय पीऊँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाचार बन जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जूते पहनूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैशन बन जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर जाऊँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आस्था पर बहस होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुट्टी मनाऊँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देशभक्ति पर प्रश्न होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जो करूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका अर्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझसे अधिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे लोग तय करेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कंपनियाँ आएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े पहनाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घड़ी बाँधेंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साबुन थमाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुसकराना सिखाएँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कैमरे के सामने कहूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं वर्षों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही इस्तेमाल करता हूँ।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कैमरा बंद होते ही पूछूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“यह चीज़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर है क्या?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे शब्द भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरे लिखेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाषण किसी का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचार किसी के।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोस्ट किसी की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस नीचे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा नाम होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ऊपर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मुसकान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे जन्मदिन पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हज़ारों संदेश आएँगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी मेज़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैकड़ों फूल होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
केक बड़ा होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमरा भरा होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यह समझना कठिन होगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनमें अपना कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और अवसर देखकर आया कौन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्लू टिक होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काली गाड़ी होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे सुरक्षा होगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीछे कैमरे होंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ मुझे देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता छोड़ देगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धीरे-धीरे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे पुराने मित्र भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता बदल देंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके साथ कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बिना पहचान के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुलकर हँसा करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर से निकलूँगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कैमरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवाई अड्डे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैमरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेस्तराँ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैमरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैमरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं दुनिया के सामने रहूँगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस अपने घर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला नहीं रह पाऊँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे चेहरे पर मुसकान न हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो लोग लिखेंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“घमंड आ गया है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़्यादा मुसकरा दूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कहेंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“सब प्रचार है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईने के सामने खड़ा होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं अपनी स्वाभाविक मुसकान खोजूँगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही अभ्यास किया हुआ भाव मिलेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मेरी जनसंपर्क टीम ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए चुना होगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब याद आएगा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना अनुमति हँस सकता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना समाचार बने रो सकता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना छिपे सड़क पर चल सकता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना सोचे किसी मित्र को फोन कर सकता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब कोई अंगरक्षक नहीं था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भय भी नहीं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई प्रशंसक नहीं था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ अपने थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ब्लू टिक नहीं था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरी पहचान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे भीतर सुरक्षित थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रसिद्धि के बदले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने अपनी निजता दी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तालियों के बदले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मौन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ के बदले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सच्चे रिश्ते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही दिखने की चिंता में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलत होने का अधिकार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबकी नज़रों में रहने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने साथ बिताया जाने वाला समय।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने खो दिया—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना कारण बाहर निकलना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सड़क किनारे चाय पीना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने मित्र से बेझिझक लड़ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार के साथ बिना कैमरे के हँसना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और किसी साधारण दिन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधारण ही रहने देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक सेलिब्रिटी हो जाऊँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद तब तक सुंदर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक दूर से दिखाई देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रसिद्ध होने की दौड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया आदमी का नाम याद कर लेती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कई बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आदमी स्वयं को भूल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आख़िर मैंने पाया क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नाम—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे पूरा संसार पुकारता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खोया क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह आदमी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कभी उस नाम को सुनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर से उत्तर दिया करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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