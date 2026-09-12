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जटायु — हारकर भी जो जीत गया

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                            जटायु — हारकर भी जो जीत गया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरुण-पुत्र वह वीर जटायु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपाती का अनुज जटायु,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र ढली, पर तेज न ढलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन में रहता वीर जटायु।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशरथ के थे सखा पुराने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम से पिता-सा नाता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचवटी में राम को देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दशरथ का प्रतिबिंब-सा देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पुत्र! पिता का मित्र समझना”—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहकर अपना परिचय देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता की रक्षा का वचन दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना धर्म निभाता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिवस आकाश में देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीता का करुण क्रंदन देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण उनको हर ले जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने घोर अधर्म भी देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वृद्ध पंख थे, तन दुर्बल था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन फिर भी ललकारा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण को आवाज़ लगाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“रुक जा!” कहकर राह रुकाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“राम-पत्नी को छोड़ अभी तू”—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म की उसको याद दिलाई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने लंका का राजा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी कब वह हारा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख पुराने, साहस नव था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन बूढ़ा था, मन दृढ़तर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रथ पर टूट पड़ा वह ऐसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो फिर यौवन लौटा था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत सकेगा—यह न सोचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर्तव्य ही बस प्यारा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चोंच चली, फिर पंजे बरसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण पर बन वज्र वे बरसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रथ को रोका, युद्ध किया वह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर को दसकंधर तरसे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अकेला वृद्ध पक्षी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्याय पर अंगारा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंततः रावण वार कर गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों पंखों को काट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर जटायु गिरा तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त धरा को लाल कर गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंख कटे थे, प्राण बचे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम का ही सहारा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम लौटकर सीता खोजें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वन से पूछें, लता से पूछें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर जब जटायु देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ पड़े उस वीर की ओर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट रही थी श्वास मगर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वचन अभी तक प्यारा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
“रावण दक्षिण दिशा गया है”—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना कहकर चैन मिला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस वचन को कभी दिया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उसे भी पूर्ण किया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राण गए प्रभु की गोदी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन सफल सारा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम ने उसको हृदय लगाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अश्रु बहाकर शीश झुकाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता-सखा को पिता-सा मानकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतिम संस्कार स्वयं कराया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्षी था संसार की दृष्टि में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम को वह दुलारा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत सदा परिणाम नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल ही वीर की शान नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्यायों के सम्मुख चुप रहना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सम्मान नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निर्बल होकर भी लड़ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही विजय का तारा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जटायु हमको यही सिखाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म उम्र का भेद न मानता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीत मिले या हार मिले पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य कभी पीछे न हटता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रावण रण में जीत गया पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
युग जटायु को गाता था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन भले ही हार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म मगर कब हारा था॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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