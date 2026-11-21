तब तक इस देश का हर कल सुरक्षित है।

बरसों की चुप को तोड़कर,

जब इस मिट्टी ने पहली बार खुली हवा में साँस ली,

तब सिर्फ़ सीमाएँ नहीं खींची गई थीं—

एक भरोसा लिखा गया था।

इन पन्नों की स्याही में

केवल धाराएँ और अनुच्छेद नहीं हैं,

इनमें पुरखों की थकी हुई हथेलियाँ हैं,

और उन अनगिनत नामों की तपिश है

जो आज़ादी का सूरज देखे बिना ही सो गए।

सदियों से जो हाशिए पर खड़ा था,

जिसकी बात अक्सर अधूरी ही रह जाती थी,

संविधान ने उसके कंधे पर हाथ रखा—

और कहा,

"अब तुम्हारी आवाज़ भी उतनी ही वज़नी है,

जितनी किसी और की।"

यह सुबह की ओस में

मेड़ पर खड़े किसान का हौसला है,

यह पहली बार घर की दहलीज़ पार कर

अपना रास्ता खुद चुनती बेटी का यक़ीन है।

यहाँ हर आस्था के अपने स्वर हैं,

और सबके ऊपर एक ही छत है—बराबरी की।

बाबासाहेब की कलम ने

जब हर अक्षर को कसौटी पर तौला,

तो सिर्फ़ क़ानून नहीं गढ़ा,

सदियों के ऊँच-नीच के बीच

इंसान के होने का सीधा-सच्चा मान लिखा।

यह कोई किताब नहीं

जिसे केवल 26 जनवरी या 26 नवंबर को याद किया जाए।

इसे अगर ज़िंदा रखना है,

तो हमारे रोज़ के बर्ताव में दिखना होगा—

हमारी भाषा में, हमारे फ़ैसलों में,

एक-दूसरे के प्रति हमारे लिहाज़ में।

जब तक यह सिर्फ़ जिल्द में नहीं,

हमारे आचरण में धड़कता रहेगा—

तब तक इस देश का हर कल सुरक्षित है।

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52 मिनट पहले