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घर में सब ऑनलाइन हैं

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                            घर में सब ऑनलाइन हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाज़ा खुला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन बंद हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्क्रीनें जागी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संवाद मंद हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही छत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार कमरे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार सदस्य हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चार अलग दुनियाएँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राउटर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चार हरी बत्तियाँ जलती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बत्तियाँ आपस में जुड़ी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के लोग नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ रसोई से लिखती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“खाना लग गया है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा अगले कमरे से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँगूठा भेज देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली ठंडी हो जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इमोजी गरम रहता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन पेट तक बाद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्टेटस तक पहले जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वाद पर सब मौन हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तस्वीर पर ‘वाह’ आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता हर सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूल और सुविचार भेजते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संदेश के निशान नीले होते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उनके घुटनों का दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को दिखाई नहीं देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे स्वास्थ्य के संदेश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको भेजते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जाँच की रिपोर्ट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले पढ़ते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में सब ऑनलाइन हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी की कोई डीपी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई अनुयायी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी कथाओं में पूरा संसार है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कोई लिंक नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे एक ही कथा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बार-बार सुनाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद उनकी स्मृति नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
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कमज़ोर हो गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पति-पत्नी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही बिस्तर पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दो संसार देखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीडियो बाँटते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी बात नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधे पास हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन दूर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेटवर्क पूरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता अधूरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पूछती है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“कुछ कहना था?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह स्क्रीन देखते हुए कहता है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“नहीं, सब ठीक है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और यही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके बीच की सबसे बड़ी गड़बड़ी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में सब ऑनलाइन हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी की हँसी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सैकड़ों ‘लाइक’ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी उदासी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में कोई टिप्पणी नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा रातभर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया से बातें करता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह पिता पूछते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“आजकल चुप क्यों रहता है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फोन चेहरा पहचानकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुरंत खुल जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही चेहरे का दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार से छिप जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाई-फाई का पासवर्ड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको पता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ का डर, पिता की चिंता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों की हार—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनका पासवर्ड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी के पास नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मदिन फोन याद रखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुभकामना भी वही सुझाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तारीख़ सुरक्षित रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाव कहीं खो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीले निशान बताते हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संदेश पढ़ लिया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का दर्द किसने पढ़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका कोई निशान नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
‘अंतिम बार देखा गया’
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको दिखाई देता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ के पास अंतिम बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन कब बैठा था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह कहीं दिखाई नहीं देता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में सब ऑनलाइन हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिजली चली जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राउटर की बत्तियाँ बुझती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्क्रीनें अँधेरी होती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे दिखाई देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी मोमबत्ती जलाती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी उनके पास बैठती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ गरम रोटियाँ लाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता पुराना किस्सा सुनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच में टोके बिना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा किस्सा सुनता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीस मिनट में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर फिर घर लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी बिजली लौटती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राउटर फिर जगमगाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबकी नज़र स्क्रीन की ओर उठती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दादी स्विच बंद कर देती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“दुनिया थोड़ी देर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऑफलाइन रह लेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज उपकरणों को सोने दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज रिश्तों को जागने दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत दिनों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में सब ऑनलाइन हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर को भी ऑनलाइन होने दो।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— संतोष कुमार शर्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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